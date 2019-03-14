Üç gün sonra yasaklar başlıyor

Haber: Aysun Beykoz

Sudak ve Tatlısu Levreği türlerinin ise 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında avlanmaları 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak yayımlanan 4/1 Amatör Amaçlı ve 4/2 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Tebliğleri kapsamında yasaklandığı hatırlatılarak ayrıca bazı göl ve göletlerde yıl içerisinde her türlü balık avcılığı yasak olduğu bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Önemli dinlenme ve mesire yeri olan baraj, göl ve akarsu kenarlarında amatör ve ticari amaçlı avcılığın yapıldığı balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına, azami ölçüde uymaları avcılığın sürdürebilmesi ve balık nesillerinin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple avcılık işi ile uğraşanların ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının bilinmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.