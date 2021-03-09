Üç günde 54 bin 700 lira ceza kesildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere para cezası uygulandı. Son üç günde kolluk kuvvetlerinin kestiği para cezası binlerce lirayı geçti.

Üç günde 54 bin 700 lira ceza kesildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında, il genelinde hafta sonu kısıtlama saatlerinde yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 60 kişi ve bazı iş yerine idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada, salgınla mücadelenin titizlikle ve kararlı bir şekilde yürütülmeye devam edileceği kaydedildi. Yeni normalleşme süreci kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, izin belgesi bulunmayan ve kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen onlarca kişiye binlerce lira idari para cezası uyguladı.

Bolu'da da polis ve jandarma bölgesinde 6-8 Mart tarihlerinde 60 kişiye 54 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Highway, kadın misafirlerini unutmadı
Highway, kadın misafirlerini unutmadı
  1. Bolu

banner124