Üç ilçede denetim yapıldı



MUDURNU;

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Ekipler tarafından ticari taksilerde de denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeyen Uğur Arıkan'ın aracı örnek taksi olarak seçildi. Kendi aracının örnek taksi olarak seçilesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Arıkan, aracına gelen müşterilerine araca binmeden önce kolonya ve dezenfektan verdiğini, aracın ön koltuğuna müşteri almadığını, kendisinin ve müşterilerinin maskesini çıkartmadığını, müşteriyi indirdikten sonra acında dezenfeksiyon çalışması yaptığını ifade etti.

GÖYNÜK;

Göynük ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi. İlçe girişinde polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında araç sorgulama ve denetimi yapıldı. İlçe merkezinde de ekipler tarafından maske, mesafe ve hijyen konusunda denetimler gerçekleştirildi. Ayrıca hoparlörlerle yapılan anonslarla vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi.

YENİÇAĞA;

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde devam ediyor. Denetimler kapsamında ilçede halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama gerçekleştirildi. Yeniçağa Kaymakamlığı tarafından oluşturulan denetim ekipleri, gittikleri yerlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor, tedbirlere uyulup uyulmadığını denetliyor. Ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.