Üç kaldı, 1500 lira ceza yolda

Haber:Erdal Tanrıverdi



İçişleri Bakanlığı Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde ki bütün sivil toplum kuruluşlarının bildirim ve beyanname tarihlerini 31 Ekim 2020 yılına kadar erteledi. Ertelemenin ardından birçok sivil toplum kuruluşu beyannamelerini verdi. Bolu’dayetkililer ise birkaç gün kalan son tarih öncesi önemli bir çağrıda bulundular. Bolu’da 150 kadar sivil toplum kuruluşunun beyanname vermediği, 31 ekim 2020 tarihine kadar beyanname verilmediği takdirde her bir dernek başkanına bin 586 TL idari para cezası kesileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Dernek başkanlarımızın idari işlemle karşılaşmamaları için dernek beyannamelerini 31 Ekim 2020 tarihine kadar DERBİS üzerinden vermeleri önem arz etmektedir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 00:07