Üç kişi hafif yaralandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sabah saatlerinde Gölcük Tabiat Parkı’ndan Bolu istikametine doğru seyir halindeki 14 EA 412 plakalı araç, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak yuvarlanan araç bir ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılırken Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.