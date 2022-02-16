Üç kuruş verip 10 kuruş kazanacaktı dolandırıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sosyal paylaşım sitesinden Pelin Uğur isimle kadından kendisine arkadaşlık isteği geldiğini ve bunu kabul ettiğini belirten M.M.G., dolandırıldığını şu sözleriyle anlattı; “Geçtiğimiz yıl sosyal paylaşım sitesinden Pelin Uğur isimli bir kadın bana arkadaşlık isteği gönderdi ve bende kabul ettim. Bu kadın daha sonra bana iddia işiyle uğraştığını ve 150 lira karşılığında 22 bin lira kazanabileceğimi söyleyip, arkadaşına yönlendirdi. Bu parayı yatırdıktan sonra 5 bin 700 lira daha göndermemi ve kazanacağım 22 bin lira ile ödediğim paralı da geri göndereceklerini söylediler. Bende inandım ve 150 liradan sonra 5 bin 700 lira yani toplam 5 bin 850 lira para gönderdim. İddiadan para kazanacağım derken 5 bin 850 liramdan oldum. Beni dolandıranlardan davacı ve şikayetçiyim. Paramı geri istiyorum” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde; “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan yargılanan M.D. savunmasında; “Benim dolandırıcılık işiyle hiçbir ilişkim yoktur. Bu olay tarihinde askerdeydim. Birisi benim hesaplarımı çalmış ve benim üzerimden dolandırıcılık yapmıştır. Ben mağduru tanımam. Bu işi yapanların yakalanıp, yargılanmasını istiyorum. Ben suçsuzum” açıklamasında bulundu. Duruşma eksik evraklarının tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.