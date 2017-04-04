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Yaşar Yüceer Başkanlığında devam eden İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantılarının Salı günü gerçekleşen oturumunda meclis üyeleri üç maddeyi karara bağladı.

İlk olarak Merkez İlçe Bağışlar köyü Kadılar (öte) mahallesine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporu görüşen meclis üyeleri söz konusu tahsisin uygun olduğu belirtilen raporu oy birliği ile kabul etti. Ardından Merkez ilçe Elmalık köyü, Erenleraltı mevkiinde bulunan kaynak suyunun bir kısmının kiralama süresinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Q=2.00 lt./sn.lik kaynak suyunun Q=0.50 lt./sn.lik kısmının 5 yıllığına kiralanmasının uygun olduğu belirtilen rapor kabul edilirken son olarak 2017 yılı İl Özel İdare bütçesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü kısmında Kıbrıscık Hükümet konağı kısmında bulunan 20.000 TL. ödeneğin Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması talebi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.