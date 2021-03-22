Üç öğretmene korona tanısı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda yaşanan korona vakaları eğitim camiasında şok etkisi yarattı. 34 derslik ve 43 öğretmenin bulunduğu okulun üç sınıf öğretmeninde korona virüs tespit edildi. Adı açıklanmayan üç öğretmenin sınıflarında bulunan tüm öğrencilere korona testi uygulanarak yüz yüze eğitime ara verildi. Toplamda 816 öğrenci bulunan okulun tüm derslikleri, bahçesi ve idari odaları dezenfekte edildi. Korona olduğu belirlenen öğretmenlerin karantinaya alındığı, öğrencilerin ise testler sonuçlanıncaya kadar okula gelmemeleri konusunda ailelerinin uyarıldığı öğrenildi. Korona bulgusu sebebiyle kapatılan üç sınıfın öğretmenlerinin sağlık durumunun iyi olduğu ve evlerinde tedavi gördüğü açıklanırken, öğrencilerin uzaktan eğitim ile öğrenimlerinin devam edeceği bildirildi.

İlimizde öğretmenlerin aşılama çalışmaları 15 gün önce başlamıştı. Fakat henüz öğretmenler ikinci doz aşılarını olamamışlardı. Öte yandan yurt genelinde yaklaşık 930 derslikte korona virüs tespit edilmesi sebebiyle yüz yüze eğitim-öğretime ara verildiği biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 12:39