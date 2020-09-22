Üç ürün daha tescil edildi



Haber: Erdal Tanrıverdi

Ticaret ve Sanayi Odası, İlimizin yöresel ürünlerinin coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması ve de ekonomik katma değerinin artırılması amacıyla başlattığı coğrafi işaret seferberliğinde hızla yol almaya devam ediyor.

3 ÜRÜN DAHA TESCİLLENDİ

Geçtiğimiz ay Kıbrıscık ilçesinin en önemli tarımsal ürünü olan Kıbrıscık Pirinci’nin tescilini gerçekleştiren Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, bu kez de Bolu Keşi, Bolu Fındık Şekeri ve Bolu Patatesli Ekmeği’ni Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirerek kendisine ait tescilli ürün sayısını 4’e, Bolu‘nun tescilli ürün sayısını da 8’e yükseltti. TOBB nezdinde ülke genelinde en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan Oda olma unvanını kazanan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, yapılan üç yeni tescille bu kez de Bolu ilinde en fazla tescilli ürüne sahip kurum olma unvanını elde etti. Bunların yanında, tescil edilen üç yeni ürünle Bolu, Türk Patent ve Marka Kurumu coğrafi işaretler veritabanına göre (ci.gov.tr) Doğu Marmara Bölgesi’nde en fazla coğrafi işaret tescili sahibi olan il konumuna geldi.

“ÇALIŞMALARIMIZI BU ALANDA YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ”

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, son başvurusu yapılanlar ile birlikte TSO’nun Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde tescil başvurusu yapılmış olan 10 ürününün daha bulunduğunu söyleyerek, halen beş tane ürünün ilan sürecinin devam ettiğini ve süreç sonunda bu beş ürünü de tescilli ürünler arasına dahil edeceklerini kaydetti.

Coğrafi işaretlerin tescil sonrası sürecinin önemine de değinen Ateş, “Coğrafi işaret çalışmalarımız uzun soluklu bir çabanın ürünüdür. Ürünlerimizi tescil ettirdikten sonra üretimin yaygınlaştırılması ve ekonomimize en verimli biçimde entegre edilmesi hususu önem kazanıyor. Biz de konunun bütün taraflarıyla bir araya gelerek çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştıracağız” dedi.

Oda olarak coğrafi işaret başvurularının önümüzdeki süreçte de devam edeceğinin altını çizen Ateş, süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek Bolu Kıbrıscık Pirinci’nden sonra Bolu Keşi, Bolu Fındık Şekeri ve Bolu Patatesli Ekmeği’nin de tüm üreticilere ve Bolu halkına hayırlı olmasını diledi.