Uçamayacak hale gelen şahin kurtarıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karayolları ekibi, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı sırada yol kenarında bitkin halde bir şahin gördü. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle uçamayacak hale gelen şahin kutuya konularak, Karayolları Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliğine getirildi. Burada işletme şefi MurtezaBeşiroğlu, soğuktan donmak üzere olan ve tüyleri sırılsıklam olan şahini kaloriferin yanında ısıttı, su verildi. MurtezaBeşiroğlu, "Yalnızca yolda kalan araç ve sürücülerine değil, yolda kalan tüm canlılara yardımcı oluyoruz" dedi.

Şahin daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Şahinin bakımı tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.