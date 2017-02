Haber: Faruk Çidem

Bolu Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Vatan Partisi İl Teşkilatları, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı'nda bir araya gelerek referandum için beklenen duyuruyu yaptılar. Teşkilatlar bir araya gelerek referandum sürecin "Hayır" çalışmalarını komisyon kurarak birlikte yürüteceklerini belirttiler.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan konu hakkında da basın açıklamasında bulunarak hayır diyenlerin yarın tarih kitaplarında kahraman olarak anılacaklarını vurgulayarak "Bugün Kazım beyde ifade ettiler. Milli duruşu olan kişiler bir araya geldiler. Bizim siyasal partiler olarak her konuda tam bir anlaşmamız yok. Belki sosyal, yurt dışı , ekonomik politikalara bakış açımız farklı. Hepimizin ortak değer cumhuriyet ve vatanseverlik. İşte bizi bunlar bu gün bir araya getirdi. Bizi kurucumuza olay saygımız, vatanımıza olan sevgimiz bir araya getirdi. Öyle bir durumdayız ki artık Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetinden intikam almak isteyen kişiler, gerekli cesareti toplayıp harekete geçtiler. Bunun uğuruna da neleri kaybettikleri ortada. Artık hayır diyenleri vatan haini ilan etmeler, eve çıkmaz ise iç savaş çıkar tehditleri, hayır çıkarsa istikrar bozulur diyerek her şeyleri diyorlar. Hepsi bir kaynaktan besleniyorlar. Ben her gittiğim her yerde şuna vurgu yapıyorum ve çok gücüme gidiyor. Yıllardır millete gidelim millete gidelim diyorlar. Şimdi milletin önüne referandum sandığı geliyor ve biz bunun anayasaya aykırı olduğunu vurguluyoruz. Artık bizde anayasa mahkemesine gitmek yerine bunu millete taşımaya karar verdik. Hep birlikte bu milletin evet mi hayır mı diyeceğini göreceğiz. Bizim için evet diyende bizim insanımız ve vatandaşımız ama maalesef toplumu yönlendirmeye çalışanlar hayır diyen vatandaşları hain ilan ediyorlar. Böyle fikre sahip olanlara şunu hatırlatırım. Zamanında Bolu Beyi'de, Köroğlu'nu hain ilan etmişti. Fakat zaman geçtik hain ilan edilen Köroğlu'da haklı olduğu anlaşılınca kahraman ilan edildi. Yine Mustafa Kemal Atatürk'te, Sevr'e hayır dedi ve vatanı kurtardı. Osmanlı yönetiminin teslimiyetçi politikalarına, Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları hayır dedikleri için vatan haini oldukları söylendiler. Hatta idam cezası kararı bile çıkmıştı. Gün geldi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları en büyük kahraman olarak tarih kitaplarında yerlerini aldılar. Hepimizin davası haklı ve davamız Türkiye. Yarın tarih kitaplarında bu anayasaya karşı çıkanlar tarih kitaplarında kahraman olarak anılacaklar" ifadelerini kullandı.

"HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

3 Partinin İl Teşkilatları ortak bir açıklamada bulunarak "Seçimler için birlikte omuz omuza çalışacağız. Ortak davamız olan 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti' için 'Hayır' çalışmalarını birlikte yürüteceğiz" ifadelerine yer verdiler.