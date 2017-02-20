banner128

banner101

20 Şubat 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Üçlü 'Hayır' ittifakı

    Bolu Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Vatan Partileri bir araya gelerek referandumda "Hayır" çalışmaları için komisyon kurup birlikte çalışacaklarını duyurdular.

    20 Şubat 2017 Pazartesi 15:39
    Bu haber 95 kez okundu
    Üçlü 'Hayır' ittifakı

    Haber: Faruk Çidem

    Bolu Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Vatan Partisi İl Teşkilatları, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı'nda bir araya gelerek referandum için beklenen duyuruyu yaptılar. Teşkilatlar bir araya gelerek referandum sürecin "Hayır" çalışmalarını komisyon kurarak birlikte yürüteceklerini belirttiler.

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan konu hakkında da basın açıklamasında bulunarak hayır diyenlerin yarın tarih kitaplarında kahraman olarak anılacaklarını vurgulayarak "Bugün Kazım beyde ifade ettiler. Milli duruşu olan kişiler bir araya geldiler. Bizim siyasal partiler olarak her konuda tam bir anlaşmamız yok. Belki sosyal, yurt dışı , ekonomik politikalara bakış açımız farklı. Hepimizin ortak değer cumhuriyet ve vatanseverlik. İşte bizi bunlar bu gün bir araya getirdi. Bizi kurucumuza olay saygımız, vatanımıza olan sevgimiz bir araya getirdi. Öyle bir durumdayız ki artık Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetinden intikam almak isteyen kişiler, gerekli cesareti toplayıp harekete geçtiler. Bunun uğuruna da neleri kaybettikleri ortada. Artık hayır diyenleri vatan haini ilan etmeler, eve çıkmaz ise iç savaş çıkar tehditleri, hayır çıkarsa istikrar bozulur diyerek her şeyleri diyorlar. Hepsi bir kaynaktan besleniyorlar. Ben her gittiğim her yerde şuna vurgu yapıyorum ve çok gücüme gidiyor. Yıllardır millete gidelim millete gidelim diyorlar. Şimdi milletin önüne referandum sandığı geliyor ve biz bunun anayasaya aykırı olduğunu vurguluyoruz. Artık bizde anayasa mahkemesine gitmek yerine bunu millete taşımaya karar verdik. Hep birlikte bu milletin evet mi hayır mı diyeceğini göreceğiz. Bizim için evet diyende bizim insanımız ve vatandaşımız ama maalesef toplumu yönlendirmeye çalışanlar hayır diyen vatandaşları hain ilan ediyorlar. Böyle fikre sahip olanlara şunu hatırlatırım. Zamanında Bolu Beyi'de, Köroğlu'nu hain ilan etmişti. Fakat zaman geçtik hain ilan edilen Köroğlu'da haklı olduğu anlaşılınca kahraman ilan edildi. Yine Mustafa Kemal Atatürk'te, Sevr'e hayır dedi ve vatanı kurtardı. Osmanlı yönetiminin teslimiyetçi politikalarına, Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları hayır dedikleri için vatan haini oldukları söylendiler. Hatta idam cezası kararı bile çıkmıştı. Gün geldi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları en büyük kahraman olarak tarih kitaplarında yerlerini aldılar. Hepimizin davası haklı ve davamız Türkiye. Yarın tarih kitaplarında bu anayasaya karşı çıkanlar tarih kitaplarında kahraman olarak anılacaklar" ifadelerini kullandı.

    "HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

    3 Partinin İl Teşkilatları ortak bir açıklamada bulunarak "Seçimler için birlikte omuz omuza çalışacağız. Ortak davamız olan 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti' için 'Hayır' çalışmalarını birlikte yürüteceğiz" ifadelerine yer verdiler.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Demokrat, Parti, Cumhuriyet, Halk

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Cemre Düerken“PROF.DR.N. GENÇ”Bolu’da.
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ EVET-HAYIR YARIŞINDA ENSAR VAKFI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KARA GÖZLÜ YİĞİDİM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Ercoşkun!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sonsuzluğun Keşfi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129