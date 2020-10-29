Ücretler kesinlikle düşürülmeli

Haber: N. Halid Altundal

Kamuoyunda zaman zaman tartışma haline gelen araç muayene ücretleri araç sahiplerinin cebini yakıyor. Araç sahipleri tarafından haksız kazanç olarak görülen muayene ücretlerinin düşürülmesi için harekete geçen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ticari araçlar için indirim talebinde bulundu. Her yıl enflasyon oranında gelen zamla nakit olarak ödenen muayene ücretlerinin esnafın ekonomisini zorladığı belirtilen açıklamada özellikle pandemi sürecinde esnafın işlerinin sekteye uğradığı göz önünde bulundurularak araç muayene ücretlerinin düşürülmesi gerektiğinin altı çizildi.

“YIL SONUNA KADAR UZATILMALI, ÜCRETLER DÜŞÜRÜLMELİ”

TESK açıklamasın şu ifadelere yer verildi: “Bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil değil. Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs ve benzeri ticari araçların ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı. Otobüsçü esnafımız, şehirlerarası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken, eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydan fazla süreyle kontak açamadı. Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri yıllık muayene zorunluluğu olan araçlarda daha makul seviyelere çekilmeli. Öte yandan K belgesine sahip araçlar, muayene sürelerini geciktirdiğinde belgelerinin düşmesi ve cezai işlemle karşılaşma riskleri söz konusu. Mağduriyetlerin önlenmesi için pandemi döneminde araç muayene süreleri yıl sonuna kadar uzatılmalı. Bununla birlikte muayene ücretleri kesinlikle düşürülmeli."

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 11:09