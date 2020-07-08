Ücretlerimizi verin

Haber: C. Kutay Aykan

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını birçok alanda sıkıntılar oluşturmuş bir Halk Sağlığı sorunudur diyen SES Bolu Şube Eş Başkanı Serdar Koçyiğit, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu dönemde okullar kapanmış, birçok meslek grubu çalışmamış esnek çalışmış, birçok işyeri salgın nedeniyle kapalı tutulmuş; ancak sağlık emekçilerinin yıllık izni, kronik hasta izinleri ücretsiz izni hatta emeklilik hakkı bile ertelenerek verilmemiştir. Sağlık emekçileri sürekli virüs bulaş riski ile 7/24 çalışmak zorunda kalmıştır. Sadece kendileri değil aileleri çocukları da süreçten oldukça fazla mağdur olmuş, katmerli bir şekilde toplumsal izolasyona ve desteksiz yaşam sürdürmeye mahkum edilmiştir. Küçük çocuklarını evde yalnız bırakarak aylarca sevdiklerini görmeden ve sevdiklerini virüsten korumak için aşırı stres altında yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlar koruyucu ekipman için de saatlerce kalarak her kazandığı ücreti fazlasıyla hak etmişken maalesef bu zor şartlar altında Nisan ve Mayıs aylarında tutulan nöbet ücretleri eksik ödenmiştir” dedi.

NİSAN MAYIS ÜCRETLERİNİ İSTİYORUZ

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.04.2020 tarihli görüş yazısının 1.maddesinde Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığının 22 Mart genelgesi ve Sağlık Bakanlığının 23 Mart genelgesi hatırlatılarak esnek çalışma yolu ile idari izin verilen çalışanların mesai dışı çalıştırılması halinde; çalıştırıldığı süreden idari izin düşürülemeyeceğini ve bu şekilde fazla çalıştırıldığı nöbet süresinin izinle karşılanmıyorsa para karşılığı ödeneceği belirtilmiştir.

Bütün illerde ve ilimizde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi ile Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Nisan ve Mayıs ayları nöbet ücretleri Sağlık Bakanlığının görüşüne uygun bir şekilde sağlık çalışanlarına ödenmiştir; ancak İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde edindiğimiz bilgiye göre Nisan ve Mayıs aylarında hekim, eczacı ve triyajda çalışan personele nöbet ücreti Bakanlığın görüş yazısı dikkate alınıp ödeme yapılırken İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma hastanesinde 7/24 hizmet veren labaratuvar, radyoloji, yataklı servisler, yoğun bakım, ameliyathane ve acil servislerde çalışanların nöbet ücretleri hesaplanırken Nisan ve Mayıs aylarında uygulanan esnek mesai dikkate alınmamıştır. Yukarıda belirtilen Sağlık Bakanlığı görüşü açık ve net olmasına rağmen bu görüşe aykırı davranılmıştır. Buradan yöneticilere sesleniyorum; Oturduğunuz makam keyfiyet makamı değildir Bakanlık görüşünü keyfinize göre istediğime uygularım istediğime uygulamam diyemezsiniz. Emeğimizi ve alın terimizi hiçleştiremezsiniz.

KAMU ZARARA UĞRATILACAKTIR

Bizler şu anda burada bu açıklamayı yapmaktan mutlu değiliz; ancak hastane yönetimleri bize başka bir seçenek bırakmadı. Biz bu sorunun çözümü için idareyle defalarca görüştük. İdare ödeneceğini söyleyip yeni listeler yaptılar fakat ödemekten yine vazgeçtiler. Sorunun çözümü için 2 kez Sağlık müdürü ile görüştük. Ayrıca SES Bolu şubesi olarak Sağlık müdürlüğüne yazı yazdık fakat sonuç değişmedi. Biz buradan her 2 hastane yönetimine sesleniyoruz Sağlık bakanlığının görüşüne uygun şekilde sağlık çalışanlarının Nisan ve Mayıs ayları nöbet ücretleri hesaplanıp hesaplarına yatırılsın. Ayrıca bugünden başlayarak dilekçelerimizi veriyoruz umarız dilekçelerimiz dikkate alınıp sorun çözülür. Sorun çözülmediği takdirde yargıya başvuracağımızı buradan ilan ediyoruz. Yargı süreci sonucunda da yönetim kişi başına yargılama gideri ve avukatlık ücreti olmak üzere 2000 TL ödemek zorunda kalacağını da biliyoruz ve burada kamu zarara uğratılacaktır.

Biz yetkilileri emeğe saygıya hukuğa uygun eşit ve adil olmaya konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının görüşüne uygun davranmaya davet ediyoruz. Bütün sağlık çalışanları bilsin ki SES Bolu şubesi olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Basın açıklamasının ardından hazırlanan dilekçeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.