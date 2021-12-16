Ücretli çalışan sayısı açıklandı

Haber: Okay Özcan

TÜİK, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.

ÜCRETİ ÇALIŞAN SAYISINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 8,6 OLDU

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 8,6 oldu. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 796 bin 011 kişi iken, 2021 yılı ekim ayında 13 milyon 896 bin 250 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,6 artış gösterdi.