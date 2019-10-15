Ücretli plastik poşet denetimi

Haber: Volkan Yılmaz

Plastik üretim ve tüketiminin azaltılması, takibinin sağlanması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı ve geri kazanım katılım payı tahsili ile ilgili olarak merkez ilçe ve Mudurnu’da Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden denetimler ile ilgili yapılan bilgilendirmede; “İsrafın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık Projesi’nin temelleri atılmıştır. Bu projenin yaygınlaştırılması ile ilgili uygulamalar ve yönetmelik çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda bir basamak olarak plastik üretim ve tüketiminin azaltılması, takibinin sağlanması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususlar 09/01/2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Bakanlığımızca belirlenmiştir. İl Müdürlüğümüz tarafından bu usul ve esaslar kapsamında İlimizde poşet satışı yapan firmalar denetlenmektedir. Söz konusu denetimlerde poşetin ücreti, kalınlığı ve taşıması gereken fiziksel özellikler (barkod, sıfır atık logosu, çevreci slogan, firma logosu büyüklüğü) ile geri kazanım katılım payı beyannamesi işlemleri kontrol edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

17 satış noktasında yasal işlem yapıldı

Poşet satışı yapılan yerlere 05.08.2019 – 04.10.2019 tarihleri arasında İlimiz Merkez ve Mudurnu İlçesinde yapılan 61 adet denetimden, 17 adet satış yerinde poşetlerin taşıması gereken fiziksel özellikleri (sıfır atık logosu ve/veya çevreci slogan olmaması, firma logosunun poşet yüzeyinin %20′ sinden büyük olması) ile ilgili uygunsuzluklar tespit edilerek satış noktalarına gerekli yasal işlemler yapıldı.