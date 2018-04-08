Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından sahipli kedi ve köpekler için geçtiğimiz haftalarda başlatılan ücretsiz aşı uygulaması vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 18 Nisan’a kadar uzatıldı.Kedi ve köpeği olan vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edilen ve yoğun katılımın sağlandığı uygulama 4 aydan büyük kedi ve köpekler için yapılıyor.

Gerede Belediyesi Veteriner Hekimi Hüseyin Bal uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kedi ve Köpek sağlığını doğrudan, toplum sağlığını da dolaylı olarak ilgilendiren bu uygulamayıvatandaşlarımızdan gelen talep üzerine 18 Nisan 2018 tarihine kadar uzattık vatandaşlarımız hafta içi her gün 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Gerede Belediyesi hizmet binasına gelerek kedi ve köpeklerine aşılarını yaptırabilirler” diye konuştu. Uygulamaya katılan vatandaşlara ait kedi ve köpeklere uygulama sonunda kimlik kartları Belediye tarafından verilerek hayvanlarının aşılarını takip etmesi noktasında kolaylık sağlanmış olacak.