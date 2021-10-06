Ücretsiz çocuk etkinlikleri 14 BURDA'da başlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketi Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Bolu’nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 14 BurdaAVM’de çocuklara özel ücretsiz etkinlikler başlıyor. 14 BurdaAVM’nin ücretsiz çocuk etkinlikleri kapsamında; 9-10 Ekim 2021 tarihlerinde Kral Şakir etkinliği ve 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde Maşa ile Koca Ayı etkinliği düzenlenecek. Etkinlikler zemin katta saat 14:00, 16:00 ve 18:00’de olmak üzere üç seans olarak gerçekleştirilecek.

9-10 Ekim 2021 tarihlerindeki Kral Şakir etkinliği kapsamında; söyleşi, moderatörle sahne aktiviteleri, Şakir ve Necati maskot karakterleri gösterisi ve hatıra fotoğraf çekimiyle çocuklar eğlence dolu bir gün geçirecek. 23-24 Ekim 2021 tarihlerindeki Maşa ile Koca Ayı etkinliğinde ise minik misafirler söyleşiler, oyunlar, şarkılar ve danslarla Maşa ile Koca Ayı’nın eğlenceli dünyasına dahil olacak.

14 BURDA AVM HAKKINDA:

2015 yılında kapılarını açan 14 Burda AVM, ziyaretçilerine alışveriş keyfi sunan konsept mağazalarının yanı sıra yeme-içme alanları, eğlence alanları, sinema salonları ve her yaşa hitap eden düzenli aktiviteleri ile Bolu’nun yaşam ve buluşma merkezi olarak öne çıkıyor. Gerçekleştirdiği etkinliklerle Bolu’nun çekim merkezi haline gelen 14 Burda AVM, konuklarına şehrin sosyal hayatına renk katan eğlence ve kültürel etkinliklere katılma fırsatı da sunuyor.