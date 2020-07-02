Ücretsiz halk servisi hizmete başladı

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanlığı tarafından belediyenin araç filosuna katılan servis vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Belediye olarak başta yaşlı vatandaşlar olmak üzere halkın pazara ulaşımını kolaylaştırmak için kullanılan servis aracı her Çarşamba belirlenen saatlerde hizmet verecek.

Belediye Başkanı Fatih Kavak yaptığı açıklamada, “Ücretsiz halk servisimiz her Çarşamba saat 11.00 gidiş-12.30 dönüş, saat 15.00 gidiş-17.00 dönüş olarak halkımıza hizmet vermektedir. Güzergah: İzzet Baysal Caddesi, Keskinli Mahallesi, TOKİ, Abdi İpekçi Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, İstiklal Caddesi. Servisimize binen vatandaşlarımızın oturduğu cadde ve sokağa göre de güzergah değişmektedir” dedi.