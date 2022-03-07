Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu’nun başlattığı “Sanayide Kadın Eli” projesi git gide büyümeye devam ediyor. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu’nun yürüttüğü çalışmalar sonucunda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel çalışan kadınlara, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nün destekleriyle ücretsiz kanser tarama testi yapılacak. Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler KuruluBaşkanı Emine Yüce, Bolu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Büşra Deligöz ve Kurul Üyeleri Ayşe Aksoy, Zerrin Özlem Gökdemir, Yasemin Karaağaç katıldı.

“SANAYİDE ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ KANSER TARAMA TESTİ”

Bolu TSO Kadın Girişimciler Kurulu’nun Başkanı Emine Yüce, “Bolu’da ‘Sanayide Kadın Eli’ projesini başlattık. Tüm Bolu’da, kadın istihdamını artırmayı planlamaktayız. Bu projemiz için bütün işyerlerini, muhtarları, İŞ-KUR, üniversitemiz, Milli eğitim Müdürlüğü ve sanayi kuruluşlarını ziyaret edip desteklerini isteyeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de İl Sağlık Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz, sanayide çalışan kadınlara yönelik ücretsiz kanser tarama testi uygulamasına başlayacağız. Sanayide çalışan kadınlara yönelik 1 sene sürecek olan projeyi 8 Mart’ta başlatıyoruz” diye konuştu.