BASIN BÜLTENİ

Türkiye’nin en uzun doğal yürüyüş parkurlarına sahip olan Bolu’da kış turizminin gelişmesi için de büyük çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bolu Belediyesi’nin destekleri ile doğa yürüyüşü, bisiklet turları gibi birçok faaliyet yürüten Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği, son olarak başvuruda bulunan her vatandaşımıza ücretsiz kayak eğitimi verecek. Gerede’nin Arkut Dağı’nda bulunan kayak merkezinde gerçekleştirilecek eğitimler gün boyu sürecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan eğitime katılmak isteyen vatandaşlarımız www.bolu.bel.tr adresi etkinlik sayfasından ve Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneğinin facebook sayfası üzerinden kayıt yaptırabilirler.