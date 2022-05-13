Ücretsiz kaynak kitap dağıtıldı!

Haber: Okay Özcan

Millî Eğitim Bakanlığının hem mevcut eğitimi desteklemek hem de salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek amacıyla her ay öğretmen ve öğrencilerin dijital ortamda istifadesine sunduğu yardımcı kaynak destek paketleri, Bolu’da 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm eğitim seviyelerinde olan öğrencilere ulaştırıldı. İl genelindeki öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak gönderildi. Bolu Atatürk ortaokulunda öğrencilere kitap dağıtımı Vali Ahmet Ümit’in katılımıyla gerçekleşti.

Destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, sınav sürecindeki öğrencilere destek sağlamak için LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Öğrenciler, öğrenme süreçlerine katkı sunan ve derslerde işledikleri konuları pekiştirmelerini sağlayan yardımcı kaynaklardan ücretsiz olarak istifade ediyorlar. Aynı zamanda öğrenciler, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar hazırlanan zengin içerikli yardımcı kaynak destek paketine, her ayın ilk haftasında, dijital ortamda "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Sonrasında ise basılı halde okullara dağıtımı gerçekleştiriliyor.