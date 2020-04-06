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Ücretsiz maske siparişi E-Devlette

Koronavirüs nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçen Cumhurbaşkanlığı, PTT’ye  her eve ücretsiz maske gönderme talimatı verdi. Karar sonrası PTT’nin elektronik mağazası çöktü.

Ücretsiz maske siparişi E-Devlette

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceği açıklandı. Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak. Aile üyeleri için de maske temin etmek isteyen vatandaşlar, form üzerinde bilgileri dolduracak. Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.

SİPARİŞLER E-DEVLET’TEN ALINACAK

Ücretsiz maske kararı sonrası PTT’nin elektronik mağazasına akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle site çöktü. PTT AVM’den yapılan açıklamada, “Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz” denildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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