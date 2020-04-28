Ücretsiz maskede önemli gelişme

Haber: N. Halid Altundal

Bir türlü ücretsiz maske dağıtımını düzene sokamayan hükümet koruyucu cerrahi maske dağıtımı konusunda yeni bir karar aldı. Kamu ve SGK’lı çalışanlar artık maskelerini kurumlarından alacaklar.

Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek. Kamu kurumları çalışan sayıları oranınca ücretsiz maskelerini İl Sağlık Müdürlüğünden alacaklar. SGK’lı çalışanı bulunan işletmelerin ise maskeleri nereden temin edeceği henüz netlik kazanmadı.

Buna göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.