Ücretsiz maskeler nasıl temin edilecek?

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara dağıtılacak ücretsiz maskelerin eczaneler aracılığıyla dağıtılmasına karar verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak maskelerin vatandaşların telefonlarına Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen SMS kodu ile eczanelerden temin edilebileceği bilgisini verdi.

MASKELER SMS VE TC KİMLİK NUMARASI İLE ALINACAK

TEB Başkanı Çolak yaptığı açıklamada, “İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak” ifadelerini kullandı.

MESAJ GELMEDİYSE ECZANELERE GİTMEYİN

Eczanelerden maske temininde bulunacaklara telefonlarına mesaj gelmediyse eczanelere gidilmemesi uyarısında bulunan Çolak ayrıca, “Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli” diye konuştu.