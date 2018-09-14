banner133

banner128

banner120
14 Eylül 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ücretsiz toprak analizinizi mutlaka yaptırın

    Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekim öncesi çiftçilerin topraklarının durumu ve ekime ne kadar hazır olduğunun belirlenmesi için müdürlük tarafından ücretsiz yapılan toprak analizlerinin yaptırılması konusunda uyarıda bulundu.

    14 Eylül 2018 Cuma 11:43
    Bu haber 39 kez okundu
    Ücretsiz toprak analizinizi mutlaka yaptırın
     

    Haber: Ceylan Beykoz

    Tohum ekiminden 1-1,5 ay önce toprak analizinizi yaptırarak, analiz sonuçlarına göre uygun gübre cinsleri, miktarları, kullanım zamanları ve yöntemleri belirlenir. Laboratuvarlarda yapılan tahliller sonrasında alınacak sonuçlar ile gübre kullanımında tasarruf sağlandığı gibi, girdi maliyetleri azalırken, kimyevi gübrelerden kaynaklanan çevre ve su kirliliği ile ilgili pozitif koruma sağlanmasının yanında toprakların çoraklaşması engellenmektedir.

    Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat; “Değerli üreticilerimiz İlimizde hububat ekim sezonu gelmiş bulunmaktadır. Sizlere hububat üretim sezonunda destek olabilmek ve bilinçli gübre kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile Kurumumuz Toprak Analiz Laboratuvarında İl Özel İdaresinin %60 ve Ziraat Odası Başkanlığının %40 desteği ile toprak analizleri ücretsiz olarak yapılmaya devam etmektedir. Laboratuvarımızdan azami ölçüde faydalanmak üzere hububat üretimi için Eylül – Ekim aylarında topraklarımızda eksilen bitki besin elementlerinin ve toprağımızın verim durumunu ölçülebilmek, toprağımızı ve cebimizi korumak için mutlaka ücretsiz toprak analizlerimizi yaptıralım.

    Unutmayalım ki sahip olduğumuz topraklar bizlere dünlerimizden kalmış olup yarınlarımıza bunu en iyi şekilde aktarabilmek öncelikli sorumluluğumuzdur. Üreticilerimizin bu bilinçle hareket ederek hem toprağını hem de sağlanan düşük girdi maliyetleri ile ceplerini korumalarını rica ediyorum. ” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Tarım, Orman, Müdürlüğü, Ekim

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu İŞTE O OKULDA YAŞANANLAR !!!
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Patates Ekecek Üretici Kalmayacak
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KİTABI YÜZÜNDEN OKUMAK -2-
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • METE FERAH METE FERAH BOLU DEĞİŞİYOR!
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan DOST KAZANMA SANATI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Mustafa Cop Mustafa Cop CHP“ PM” Üyesi Sn.“EMECAN” Bolulularlaydı…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BOŞ HAFTADAN AKILDA KALANLAR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu EY MÜSLÜMAN, Sen kimsin?Senin aslın,esasın, cevherin ne?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NOSTALJİK YAZI BİZİM MAHALLE(KÖY)
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÜÇ MAÇ DOKUZ PUAN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR DÜŞÜNCEM VAR DAĞLAR KADAR DELİ OLMAK İŞTEN DEĞİL
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım YKS İSTATİSTİKLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124