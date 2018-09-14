Haber: Ceylan Beykoz

Tohum ekiminden 1-1,5 ay önce toprak analizinizi yaptırarak, analiz sonuçlarına göre uygun gübre cinsleri, miktarları, kullanım zamanları ve yöntemleri belirlenir. Laboratuvarlarda yapılan tahliller sonrasında alınacak sonuçlar ile gübre kullanımında tasarruf sağlandığı gibi, girdi maliyetleri azalırken, kimyevi gübrelerden kaynaklanan çevre ve su kirliliği ile ilgili pozitif koruma sağlanmasının yanında toprakların çoraklaşması engellenmektedir.

Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat; “Değerli üreticilerimiz İlimizde hububat ekim sezonu gelmiş bulunmaktadır. Sizlere hububat üretim sezonunda destek olabilmek ve bilinçli gübre kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile Kurumumuz Toprak Analiz Laboratuvarında İl Özel İdaresinin %60 ve Ziraat Odası Başkanlığının %40 desteği ile toprak analizleri ücretsiz olarak yapılmaya devam etmektedir. Laboratuvarımızdan azami ölçüde faydalanmak üzere hububat üretimi için Eylül – Ekim aylarında topraklarımızda eksilen bitki besin elementlerinin ve toprağımızın verim durumunu ölçülebilmek, toprağımızı ve cebimizi korumak için mutlaka ücretsiz toprak analizlerimizi yaptıralım.

Unutmayalım ki sahip olduğumuz topraklar bizlere dünlerimizden kalmış olup yarınlarımıza bunu en iyi şekilde aktarabilmek öncelikli sorumluluğumuzdur. Üreticilerimizin bu bilinçle hareket ederek hem toprağını hem de sağlanan düşük girdi maliyetleri ile ceplerini korumalarını rica ediyorum. ” dedi.