Üçü de aynı okul mezunu

MERT YILMAZ

Mert Yılmaz, 29 yaşında ve Aslen Bolu Mengenli. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, özel bir catering firmasını aşçılığını yapıyor. Ama geçen ayın başında işi bırakmış. Son üç aydır bulunduğu ve taksicilik yaptığı Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş. 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğine sekiz yıl ara vermiş.

TUNAHAN AK

MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Mengen Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

HAMZA MERCİMEK

Bolu Mengenlidir ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Şu anda 25 yaşında olan Hamza, iki kardeştir. Ve kardeşi de aşçıdır. Liseyi Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde okudu. Yaşantısını İstanbul Ümraniye'de sürdürmektedir.