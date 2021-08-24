“Uçuk Ali yine yaptı yapacağını”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı. Anlaşmaya göre, memurlara 2022 yılı için yüzde 5+7+enflasyon farkı, 2023 yılı için de yüzde 8+6+enflasyon farkı verilecek. Eğitim-iş, Birleşik Kamu-iş İl Başkanı Erkan Korkmaz, dün yapılan görüşmelerin ardından “AKP hükümeti, kamu emekçilerine reva gördüğü bu zam oranlarıyla alay etmiştir” diyerek yapılan teklifi şiddetle reddettiklerini belirtti.

“AKP HÜKÜMETİ, ZAM ORANLARIYLA ALAY ETMİŞTİR”

Başkan Korkmaz, “Yandaş konfederasyona ve AKP iktidarına sesleniyoruz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Erkan Korkmaz, “Yandaş konfederasyona ve AKP iktidarına sesleniyoruz… Sözde Toplu Sözleşme görüşmeleri; ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmemiştir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; kamu emekçilerine ve emeklilerine 2021 yılı 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022’de % 5+7, 2023’de ise % 8+6 ve enflasyon farkı teklif edilmesini şiddetle reddediyoruz. Yaşam şartlarının ağırlaştığı, işsizlik ve pahalılık koşullarının mutfakları kavurduğu ülkemizde, doğal gaza, elektriğe, benzine, gıda maddelerine, ulaşıma vs. fahiş oranlarda zam yapılırken, Türk Lirası Dolar ve Euro karşısında erirken, yurttaşların alım gücü günden güne azalırken AKP hükümeti, kamu emekçilerine reva gördüğü bu zam oranlarıyla alay etmiştir” şeklinde konuştu.

“AKP’NİN ÇIKARLARINI GÖZETMİŞTİR”

Erkan Korkmaz, “Hükümetin; kamu emekçilerine bir bütün olarak tüm yurttaşlara karşı bu kadar pervasız olmasının nedeni Memur-Sen’in ve Kamu-Sen’in tavrından kaynaklanmaktadır. Memur-Sen her sözleşmede olduğu gibi bugün de kamu emekçilerini, Sözde Toplu Sözleşme masasında satmış ve memurun değil AKP’nin çıkarlarını gözetmiştir. AKP'nin memur sendikası Memur-Sen, kamu emekçilerine kendi tekliflerinin yarısını dahi teklif etmeyen zam teklifini kabul etmiştir. Ancak her dönemde olduğu gibi bu dönemde de “kazanımlar sağladık” aldatmacası ile emekçilerin gözleri önünde “satış sözleşmesi” ni imzalamıştır” dedi.

“TAM BİR SİRK ÇADIRINA DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Korkmaz, “Kamu emekçilerine dayatılan bu Sözde Toplu Sözleşme düzeni tam bir kurmaca ve aldatmacadır. Bu sistem Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırı, çağdaş normlardan uzaktır. Grev hakkı olmadan oturulan sözde “Toplu İş Sözleşmesi” masası bu yıl orta oyunundan da öteye geçip, tam bir sirk çadırına dönüşmüştür. AKP iktidarı ile yandaş konfederasyon arasında yapılan Sözde Toplu Sözleşmede tüm kamu emekçileri geçmişte olduğu gibi bugün de enflasyonun altında ezdirilmekle kalmadı, yüzdelik dilimlerle ücretli kölelik koşulları dayatıldı. Kendinden olmayan sendikaları ve kamu emekçilerini yok sayan anlayışın karşısında olmaya devam edeceğiz ve Sözde Toplu Sözleşme masasını tanımayacağımızı belirtiyoruz. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP hükümetinin ve yandaş konfederasyonun yüzdelik zam aldatmacasının ve Sözde Toplu Sözleşme anlaşmasının sonlandırmasını; TİS’in ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmesini istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir ücret ancak ve ancak grevli toplu sözleşme hakkı ile sağlanabilir. Bu hakkın elde edilmesi için tek gerçekçi seçenek; emek, eylem ve direniş çizgisidir” ifadelerini kullandı.