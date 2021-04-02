Üçüncü kattan düştü

3'üncü kattaki apartman dairesinin penceresinden komşusuna ait otomobilin üzerine düşen G.A.(26) isimli kadın yaralandı. Akıl almaz olay Borazanlar Mahallesinde meydana geldi.

Üçüncü kattan düştü
HABERİN GALERİSİ
Üçüncü kattan düştü

Üçüncü kattan düştü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 404'üncü Sokak'ta meydana geldi. G.A. apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden, park halinde bulunan komşusuna ait otomobilin üzerine düştü. Sesleri duyan vatandaşlar, durumu Acil Sağlık ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen G.A.'ya ilk müdahalede bulundu. Yaralanan G.A. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.A.'nın üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. G.A.'nın atlamış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 09:25
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