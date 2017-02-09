Haber: Kasım ŞAHİN

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz üçüncü kez dede olmanın, eşi Güler Yılmaz da üçüncü kez babaanne olmanın heyecanı içerisinde.

Başkanın oğlu Enes ve gelini Hande Yılmaz’ın Atlas bebekleri bu gün dünyaya geldi. Daha önce oğlu Burak ile dede olma sevincini yaşayan Başkan Yılmaz, üçüncü kez torun sahibi olmanın mutluğunu yaşarken, Atlas bebeğin kulağına da ilk ezanı okudu.

Yılmaz ailesi yaklaşık iki saat önce dünyaya gelen Atlas bebeği görmek için hastaneye akın etti.