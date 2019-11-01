Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Gerede ilçesinde, uçurumda mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Karacadağ köyünde yaşayan Ramazan Büyükada'ya ait 7 keçi, köy yakınlarındaki bir uçurumda mahsur kaldı. Keçilerine kendi imkanlarıyla ulaşamayan Büyükada, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Gerede ve Bolu itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, mahsur kalan 7 keçiyi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtardı.

KEDİ BOŞLUĞA DÜŞTÜ

İlimiz merkez Karaçayır Mahallesi Yunus Emre Sitesi F Blokta apartman boşluğuna düşen kedi Bolu Belediyesi itfaiye kiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. Apartman sakinlerinden birine it olan kediyi evde bulamayan hayvan sahibi kedisini aramaya başladı. Kedisinin sesinin apartman boşluğundan geldiğini fark eden yaşlı kadın durumu itfaiye ihbar hattı 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yarım saatli uğraş sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.