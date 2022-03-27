Uçuyoruzzzzzzz



Haber: C. Kutay Aykan

Her geçen gün ekonomik zorluklar nedeniyle vatandaşlar zor günler geçirmeye başladı. Bir çok sebze ve meyvenin donması nedeniyle fiyatlar ise uzaya çıktı. Geçtiğimiz ay kilosunu 4 liradan aldığımız patates bu günlerde halde 7 liradan satılırken, vatandaşa ise bu fiyat 10 lira olarak yansımaya baş

Ladı.

Bensin, motorin, doğalgaz, fiyatlarının artışı da fiyatları etkiledi. Bu hafta büyük Bolu pazarında fiyatlar cep yakacak. Şu anda Pazar yerinde domatesin kilosu 20-25, sivri biberin fiyatı 35-40, salatalığın fiyatı 20, patlıcanın ise 30, taze fasulyenin ise 45 liradan satılacağı öğrenildi. Bu fiyatlar vatandaşı çıldırtacak gibi görülüyor. Pazara çıkacak olan vatandaşların sebze ve meyve fiyatlarını görünce çıldırmaması imkansız gibi görülüyor. Patates diyarı olan Bolu’da patatesin kilosunun 10 liraya çıkması bu güne kadar görülmemiş bir olay olarak değerlendiriliyor.