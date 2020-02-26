Ucuz atlattılar

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Kızıyla birlikte eve giden 14 EY 233 plakalı aracın kadın sürücüsü N.K. ile 06 SB 710 plakalı aracın sürücüsü A.C.Ö., kanal üstünde bulunan köprü üzerinde çarpıştılar. 06 SB 710 plakalı özel araç kanala uçmaktan korkuluklar sayesinde kurtuldu.

Her iki aracın sürücüsünün de yeni ehliyet aldığı ve ilk kazalarına karıştıkları belirlenirken, kaza da hafif yaralanan kadın sürücü N.K. tedbir amacıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldılar. Kazaya, Bolu’nun ilk ve tek kadın ambulans sürücüsü ile yine kadın ATT uzmanı ile kadın sağlık personeli müdahalede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.