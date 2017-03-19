Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre kaza saat 14.45 sıralarında YSE kavşağında meydana geldi. Bolu’dan Ankara istikametine gitmekte olan 06 FB 7328 plakalı aracın sürücüsü Tuğba Yorulmaz kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada arkadan gelen 06 DK 2004 plakalı aracın sürücüsü Emirhan Karacakaya, aniden frene basmasına rağmen, yolunda kaygan oluşundan dolayı duramayarak kadın sürücünün aracına arkadan çarptı.

Her iki Ankara plakalı aracın karıştığı kazada sürücü Tuğba Yorulmaz’ın kız kardeşi Tuğçe Yorulmaz ile diğer aracın sürücüsü Karacakaya’nın annesi Emine Karacakaya, hafif şekilde yaralandılar. Her iki araçta büyük maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.