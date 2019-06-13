Üçüz buzağı dünyaya getirdi

Haber: Birol Ertunç

Mudurnu ilçemize bağlı Esenkaya köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Uğur'un montofon cinsi "Zeytin" ismindeki ineği, üçüz buzağı doğurdu. Uğur ailesi doğumda ölen ineğinin acısına karşı dünyaya getirdiği biri dişi 3 buzağıyla teselli buluyor.

Mehmet Uğur, gerçekleşen doğum ile ilgili yaptığı açıklamada, montofon cinsi ineklerinin hamile olduğunu bildiklerini belirterek, "Doğum günü yaklaştığında ayaklarında sorun oluşmaya başladı. Doğum başladığında buzağıları kendimiz doğurttuk ancak ineğimiz ayağa kalkamayınca kestirmek zorunda kaldık. Buzağılar öksüz kaldılar" diye konuştu.

Dünyaya gelen 3 buzağıya ahırda bulunan diğer ineklerin annelik yaptığını söyleyen Uğur ayrıca şunları ifade etti: "Zeytin'in üçüncü gebeliğiydi. Daha önceki 2 gebeliğinde de ikizleri olmuştu. Üçüzlerden biri dişi diğerleri erkek. Zeytin'in adını devam ettirmek için dişi buzağıya da Zeytin ismini verdik."