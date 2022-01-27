Üçüz doğum yaparak üreticisini sevince boğdu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu ili Mengen ilçesinin Şahbazlar köyünde 5.doğumunu yapan bir ineğin üçüz doğurması hayvan sahibini sevindirdi. Buzağılarına gözü gibi bakan Neslihan Ergaş, “Daha önce ikizlerim oldu ama üçüz ilk kez görüyorum. Daha önce hiç görmedim" dedi. Üçüz buzağılarına Fedime, Halime ve Ceyyar isimlerini koyan Ergaş, “İneğim toplam 5 doğum yaptı, verimli inektir. Daha önce 2 kez ikiz, 2 kez tek ve bu 5. doğumunda da bu kez de üçüz olmak üzere toplamda 9 yavru yaptı. Malın olunca halin de oluyor. Seviyorum, bakıyorum. Beyim aşçılıktan emekli oldu geldi, o da yardımcı oluyor. İneğimiz ilk doğumunu yaptı, aradan 20 dakika geçince ikinci doğumunu yaptı. Sonra ağrılarının devam ettiğini fark ettik. Yarım saat geçti bir de baktık üçüncü buzağı geliyor. Şaşırdık” dedi.

“İKİ TANESİ DİŞİ BİR TANESİ ERKEK”

Hayvanların kimliklendirme işlemini yapmak üzere köye giden Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Tatlı; "Hayvanların kulak numaralarını vererek kayıt altına almak üzere geldik. Muhtarımız İlhan ERGAŞ'ın annesi Neslihan ERGAŞ teyzemizin buzağıları için geldik. Meşhur bir ineği var. Akfatma. 2 kez ikiz olmak üzere 4 doğum yapmıştı. Neslihan ablamızın sevincini paylaşmaya geldik bugün. Üçüz doğum yaptığı haberini aldık. Kimliklendirme işlemlerini yaptık. Üçüz buzağılama genelde ilçemizde rastlanmayan bir durum. Buradaki 10 yıllık görevim boyunca daha önce karşılaşmadım. Yetiştiricimizin sevincini paylaşıyoruz. Buzağılarımız da sağlıklı. Buzağılardan iki tanesi dişi bir tanesi erkek." ifadelerini kullandı.