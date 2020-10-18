UDEF Başkanı, Rektör Alişarlı’yı ziyaret etti

Haber: N. Halid Altundal

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Mehmet Ali Bolat; UDEF Eğitim İlişkileri Koordinatörü Mahmut Oğuz, Bolu Köroğlu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Seyit Ali Aydın’dan oluşan heyet, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Türkiye’de sayıları 200 bine ulaşan uluslararası öğrencilerin uzaktan eğitim çalışmaları ve sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

BOLAT: “REKTÖRÜMÜZE DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, Türkiye’nin 75 şehrinde 68 dernek ve gönüllülerin katılımıyla büyük bir sivil toplum hareketi olan UDEF’in, ülkemizin öğrenci çalışmaları alanındaki en büyük uluslararası öğrenci dernekleri federasyonu kimliğine sahip bulunduğunu ve UDEF üyesi derneklerin ulaştığı öğrenci sayısının 55 bini geçtiğini söyledi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayısının 1200 civarında olduğunu Rektör Alişarlı’dan memnuniyetle öğrendiklerini kaydeden Bolat, pandemi sürecinde Kızılay, İHH ve benzeri yardım kuruluşları ile birlikte, uluslararası öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdüklerini söyledi, “Sayın Rektörümüzün Bolu’da sürdürülen çalışmalarda bizlere olan destekleri için teşekkür ederiz” dedi.

ALİŞARLI: “ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ”

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise, Türkiye’nin pandemiyi en iyi yöneten, salgının yarattığı krizi ülkemiz lehine fırsata çeviren ülkelerden biri olduğunu, uluslararası öğrencilere de bu kapsamda her türlü desteğin verildiğini vurgulayarak, “Bu süreçte, Avrupa ülkeleri ve ABD bile kendi insanına gerekli desteği sağlayamazken, ülkemiz hem kendi vatandaşlarına, hem misafirlerine, mültecilere, hem de uluslararası öğrencilere, kimin neye ihtiyacı varsa hep destek verdi; ABD’ye kadar ihtiyaç duyan bütün ülkelere malzeme gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanının öncülüğünde yürütülen bu kriz, ülkemizin başka ülkelere gönderdiği yardımlarla adeta yardım seferberliğine dönüştü” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, Rektör Alişarlı’ya UDEF plaketi takdim etti. Rektör Alişarlı ise Bolat’a, üzerinde üniversitemizin logosunun olduğu çini bir hatıra tabağı verdi.