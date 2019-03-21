"Ufku açık, hedefleri olan bir gençlik için"

Haber: Esra Öztürk

Kurulduğu günden bu zamana verdiği 270 hibe desteğinin 80'i eğitim projeleri olan Bolu Bağışçılar Vakfı, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi ile yeni bir protokol imzaladı. Protokol kapsamında Bolu'da görev yapan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerine yönelik Beceri Temelli Soru Yazma Eğitimi verilmeye başlandı. Ankara Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Anabilim dalı Öğretim Üyesi Dr. Ömer Kutlu'nun eğitimci olarak yer aldığı ve Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde devam eden eğitime çok sayıda branş öğretmeni katılıyor.

Soru yazma eğitimi kapsamında düzenlenen açılışa Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Güldemir, Recai Yörük ve Muvafık Kılıç, Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şerafettin Yamaner, Vakıf Genel Sekreteri Öznur Akkaya ve görevli öğretmenler katıldı.

Eğitimin açılışında bir konuşma yapan Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram, 2008 yılında ülkemizde benzeri olmayan bir vakıf modeli oluşturduklarını kurduklarını belirterek, “Hedefsiz iş olmuyor. Biz hedeflerimize varmak için çabalarsak mutlu oluruz. Bütün dünya düşünen, ufku açık ve sual soran gençlik istiyor. Dileğimiz için hep beraber çalışalım. Bu gibi projelere kapımız her zaman açıktır. Toplantımız hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise yaptığı konuşmada “Başkanımızın ifade ettiği cümle çok önemli. İşte tam da ufku açık, tuttuğunu koparan gençlik için buradayız. 2023 Eğitim Vizyonu’na ve yeni sınav sistemine uygun soruları hazırlamak için öğretmenlerimiz burada. Daha önce Matematik başlığıyla 40 öğretmenimizle bu çalışmayı yaptık. Bugün burada 72 gönüllü öğretmenimizle 4 ana branşta uluslararası sınav normlarına uygun soru hazırlama yöntemlerini öğreneceğiz. Programımıza destek veren Bağışçılar vakfına, kıymetli hocamıza ve BAİBÜ’den katılan kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Anabilim dalı Öğretim Üyesi Dr. Ömer Kutlu başkanlığında 5 gün sürecek soru yazma eğitimi başladı.