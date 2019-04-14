Ufkum Öğrencileri Polisle El Ele

Polis teşkilatının 174. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Ufkum Eğitim Merkezine bir ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyaret kapsamında Özel Ufkum Eğitim Kurumları bahçesinde öğrencilere “biz yanınızdayız, polis iyiliğin yanında, kötülüğün karşısındadır” mesajı verdi. Ziyaretlerinin amacını eğitimin küçük yaşlardan başladığını dile getiren polis memurları, “Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan ve 10 Nisan 1845 yılında kurularak 173 yıllık maziyi geride bırakan teşkilatımızın 174’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşkilatımız adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü içerisinde desteğini milletimizden, yetkisini ise yasalardan alarak her zaman demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde gece gündüz demeden görevini yerine getirme gayreti içerisindedir. Siz değerli öğretmen ve öğrencilerimizin de yanımızda olduğunu bilmek bizleri son derece mutlu etmektedir” ifadelerini kullandılar.

Bolu Emniyet Müdürlüğü personeline ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden kurum kurucusu Çiğdem Arslan ise şunları söyledi: “Faaliyet gösteren bir eğitim kurumu olarak öğrencilerimize sadece ders konusunda bilgiler vermiyoruz. Öte yandan toplumsal konularda da bilgi sahibi olmaları adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ülkemizin ve milletimizin güvenliği için gecesine gündüzüne katan Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174. Yılını kutluyoruz. Bu anlamda bizleri kırmayıp buraya gelerek bizleri mutlu eden polis teşkilatımıza, değerli memurlarına çok teşekkür ediyorum.”