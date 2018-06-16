Haber: Ceylan Beykoz

İl Kültür Merkezinde düzenlenen yıl sonu şenliğine öğretmenler, öğrenciler, çok sayıda veli ve öğrenci yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program ufkum eğitim kurumlarının Koordinatörü Hatice Öztaş’ın konuşması ile devam etti.

Öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlan, anne baba çeşitli dans gösterileri,şiirleri ilgi ile izlenirken ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı dinletisi ayakta alkışlandı.

Program sonunda gösteriyi hazırlayan tüm öğrenciler sahneye çıkarken Ufkum Eğitim kurumlarının Kurucu Müdürü Elif Halil gösteride emeği geçen öğretmen ve öğrencilerine teşekkürlerini sundu. Ayrıca yaptığımız konuşmada; yıllardır öğrencilerini akademik ve sosyal anlamda destekleyerek başarıdan başarıya taşıdıklarını belirtti.Özgüvenleri yüksek,karekterli,sorumluluk bilinci olan, milli ve manevi değerlerle donatılmış şahsiyetler yetiştirmeyi hedeflediklerini ve bunun sonuçlarını izlemekten gurur duyduğunu ifade etti.

Her yıl yoğun ilgi ve katılımla bizlere coşkulu programlar sunan UFKUM EĞİTİM KURUMLARI başarısını bir kez daha gözler önüne serdi