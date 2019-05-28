  Ufkum’dan 10. yıl şenliği

Haber: Esra Öztürk

İlimiz Bolu’da 10 yıldır başarı odaklı çalışarak adından sıkça söz ettiren Ufkum Çocuk Kulübü ve Ufkum Kişisel Gelişim Yetenek Kursu, Kent Meydanı’nda 10. Yıl Ufkum Çocuk Şenliği düzenledi. Düzenlenen Çocuk Şenliğine çok sayıda veli, öğrenci yakınları ve Bolu halkı yoğun katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Ufkum Eğitim Kurumları koordinatörü Gülşah Güngör’ün konuşmasıyla devam etti.

Konuşmaların ardından başlayan şenlikte modern danstan halk oyunları potporisiyle bezenen birbirinden farklı dans gösterilerini şiirler ve şarkılar takip ederken ortaokul öğrencilerinin sürpriz İstiklal Marşı dinletisi izleyenlerin ilgi odağı oldu. Tüm öğrencilerin hazırlamış olduğu çocuk korosunun yüksek enerjisi ve coşkusu şenliğe katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. Her yıl çeşitli yeniliklerle yoğun ilgi ve katılımıyla unutulmaz programlar sunan Ufkum Eğitim Kurumları’nın 10.yıl şenliği bir şölen havasında geçti.

Program sonunda şenliği hazırlayan öğretmen ve öğrenciler sahneye çıkarken Ufkum Eğitim Kurumları Kurucusu Elif Halil Altundaş şenlikte emeği geçen tüm ekibine ve öğrencilerine teşekkürlerini sundu ve her zaman büyük bir aile olduklarını vurguladı.

10 yıldır Bolu’da öğrencilerini akademik, sosyal, sportif ve kültürel anlamda destekleyen çalışmalarla birçok başarıya öncülük eden Ufkum Eğitim Kurumları öğretmenleri ise “Mutlu çocuk huzurlu toplum” bilinciyle emin adımlarla ilerlerken özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, milli-manevi değerlere saygılı çocuklar yetiştirmenin temel misyonları olduğunu ve bunun sonuçlarını görmekten gurur duyduklarını ifade ettiler.

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Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 16:29