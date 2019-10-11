UFO değil DRONE

Haber: C. Kutay AYKAN

Trafik ekipleri ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de havadan çekim yapan ve kurallara uymayan sürücüleri drone kamerasıyla kayda alıp cezai işlemleri sürdürmeye devam ediyor. Ne var ki bazı vatandaşlar havadan çekim yapan drone’nin ne olduğu algılamadığından bu cismi UFO’ya benzeterek, heyecanlanıyorlar.

Artık hayatımızda droneli çekimler moda olmaya başladı. Birçok haber siteleri ve internet siteleri izleyicilerine iyi bir görüntülü haber vermek için droneyi kullanmaya başlarken, vatandaşlar ise bu konuya yabancı durumunda. Trafik ekipleri de şehir merkezinde, otoban da ve karayollarında kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek için teknolojiye ayak uydurdu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, havadan kayıt yaparak, kurallara uymayan sürücüleri tespit ederek plaka adreslerine cezalarını gönderiyor.