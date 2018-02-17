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    Yıllardır ilimizde faaliyet gösteren Göçmen Börekçisi özenli dekoru, geniş mekanı ve samimi mekanıyla Bolu halkına farklı bir ortam sunuyor.

    16 Şubat 2018 Cuma 13:28
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    Haber: Gönül Olutürk

    Büyük bahçesi, geniş salonu ve ferah bir verandaya sahip olan Göçmen Börekçisi Bolu Şubesi, güler yüzlü personel ve kaliteli hizmet anlayışıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi karşısında hizmet vermeye devam ediyor.

    Genç girişimci Arzu Bozkurt’un işletmesini üstlendiği Göçmen Börekçisi, ülkemizin bir çok yerinde açtığı şubelerle kısa zamanda büyük beğeni kazanarak ilgi odağı haline gelen ve hızlı yükseliş gösteren firmalar arasında dikkat çekiyor. Sadece bir börek salonundan ziyade zengin bir menüye sahip Göçmen Börekçisi’nde, onlarca çeşit tuzlu, şerbetli tatlı, kurabiye ve donuk pasta çeşitleri müşterilerin damak tadına hitap ediyor.  Aslen Mengenli olup uzun yıllar Adana’da yaşadıktan sonra memleketine dönmeye karar vererek Göçmen Börekçisi’ni Bolu’ya kazandıran Arzu Bozkurt yaptığı açıklamada, “Zengin menümüzde bulunan her bir ürün, hem lezzeti hem de doğal malzemelerle ve klasik yöntemlerle pişirilmiş olması sebebiyle ülkemizin birçok yerinde beğeniyle tercih ediliyor. Biz de damak tadına hitap eden ürünlerimiz ve ferah ortamımızla birlikte Bolu halkımızı buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

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