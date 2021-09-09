Uğur Akbay, Özcan’a sordu

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Ak Parti İl Teşkilatı bir araya gelerek Belediye meclisinde yaşadıklarını sorunları ve mecliste cevabı verilmeyen soruları tekrar gündeme getirerek basın açıklaması düzenledi. Yapılan basın açıklamasına Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Ak Parti İl Başkanı Suat Güner, Ak Parti İlçe Başkanı Kazım Konak ve Ak Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Uğur Akbay katıldı. Bolu Belediye Meclisinin yapıldığı esnalarda Ak Parti İl Teşkilatı, mecliste sağlıklı bir iletişimin kurulamadığını belirtti.

Konuşma yapan Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, “bu toplantıyı yapmak zorunlu hale geldi zira kendisiyle mecliste siyaseten sağlıklı bir iletişim kurulamıyor” dedi. Uğur Akbay, öte yandan mecliste yanıt alamadığı soruları basın aracılığı ile tekrardan sordu.

“NET VE YAZILI BİR CEVAP ALAMADIK”

Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, “Bugün toplantıya konu olan mevzuların bolu belediye meclisinde konuşulması gerektiğinin farkındayız ve bu nedenle bu soruları önerge olarak eylül ayı ilk toplantısında sunduk. Ancak kendisinden net ve yazılı bir cevap alamadık, hatta aldığımız cevaplar verdiğimiz önergelerin ne kadar isabetli olduğunun da bir göstergesi olarak karşımıza çıktı” ifadelerini kullandı.

“İHALELERDE DANIŞIKLI DÖVÜŞ MÜ VAR?”

Grup Başkanvekili Uğur Akbay, “Eylül ayı ilk Belediye Meclis Toplantısı’nda, fidanlık arazisinin kime ve hangi koşullarda satıldığını sormuştuk. Bu soru üzerine bu arazinin tahsis konusunun 2017 yılında spor alanı olarak belirlendiğini ifade etmiştir ki bu son derece doğrudur. AK Parti Hükümeti bu araziyi spor, sağlık ve turizm alanı olarak belirlemiştir. Buradaki gaye bu geniş alanın halkın bu amaçlarla kullanımına tahsis edilmesidir. Lakin Tanju bey bu araziyi bölüp parçalayarak satma yoluna gitmiştir. Bizler kesinlikle Bolu’ya turizm tesisi yapılmasına karşı değiliz hatta bunu teşvikte ederiz. Söylemek istediğimiz şudur ki; bu arazinin sosyal amaçlı kullanılması imkanı varken bolu halkının bundan mahrum edilmesidir. Ayrıca Tanju Özcan, 90 dönümlük fidanlık arazisi için açılan ihaleyi kazanan firma ile çok önceden görüştüğünü ve firmanın araziye yapmayı planlandığı projeyi incelediğini ve hatta bu projenin yapımını 11 ay beklettiğini ifade etmiştir ki yalnızca bu söylem dahi buranın gizli kapaklı kimsenin haberi olmadan ve canlı yayınlamadan birilerine verildiğinin açık ifadesidir. Bu nedenle önerge dahilinde ‘bu ihalelerde danışıklı dövüş mü var?’ sorusunu bir kez daha soruyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İHALEYİ AYNI FİRMANIN KAZANACAĞINI ÖNCEDEN BİLDİĞİNDEN Mİ Kİ PARAYI BAŞTAN VERİYORSUNUZ?”

Akbay, “Sayın Tanju Özcan, bizzat kendisi ihaleler için ödenen ücretlerin ihale tarihi 30-31 Ağustos tarihlerini kapsamasına rağmen önceki ve sonraki organizasyonlar için bu paraların ödendiğini söylemiştir. Bu bizzat kendi ifadesidir. Bu durumda düz mantıkla ilerideki ihalelerin kime verileceği belli midir, hukuken belediyenin ileri dönük ücret ödemesi mümkün müdür? Yine Belediyede ihalelerden sorumlu memur kürsüden bir ihalenin başkanın talimatıyla iptal edildiğini aleni olarak söylemiştir ki, bu durumun izahı mümkün değildir. Belediyede şu an ihaleler Başkanın inisiyatifiyle mi yapılmaktadır? Hukuk bunun neresindedir?20 yıldır cüzdanında fotoğrafını taşıdığı Şevval Sam’a belediye cüzdanından ne kadar bedel ödenmiştir? 20 yıl cüzdanında taşımanın bedelinin ağır olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“AİBÜ BEDELSİZ YAPMA TEKLİFİNDE BULUNMUŞ İKEN NEDEN BÖYLE BİR İHALEYE ÇIKILMIŞ”

Son olarak Ak Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Uğur Akbay Bolu Kabağı konusuna değindi, “ Bolu kabağının coğrafi işaret çalışmasında yapılacak olan veri toplama analiz araştırma literatür oluşturma coğrafi işaret eğitimi işi olarak tanıtım organizasyonu ihalesi yapılmıştır. Ve bu ihale 370 bin bedelli bir ihaledir. Halbuki aldığımız bilgiye göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitemiz bu işi Bolu Belediyesine bedelsiz yapma teklifinde bulunmuş iken neden böyle bir ihaleye çıkılmış, neden böyle bir bedel ödenmiştir? Evren Alankuş kimdir? Siyasi bir kimliği var mıdır? Söz konusu firma ihaleye girme şartlarını taşımakta mıdır? Ezcümle, Tanju Özcan’ı, il başkanımızın da dediği gibi bir kez daha Türk psikiyatristlerine emanet ederken ak parti ailesi olarak bolu halkının menfaatlerini korumak noktasında hassasiyetle çalışacağımızı beyanla kamuoyunu saygıyla selamlıyoruz” diye konuştu.