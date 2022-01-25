Uğur Mumcu anma töreni düzenlendi



Haber: Okay Özcan

Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Mumcu’nun vefatının 29’uncu yılında Bolu’da bulunan Uğur Mumcu Parkı’nda anma töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törende Bolu Belediye Başkanı, Bolu Barosu Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Raşit Aydın, siyasi isimler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

“DEVRİM ŞEHİTLERİNİ DE ANIYORUZ”

Tören, Uğur Mumcu anıtına karanfil bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İlk konuşmayı gerçekleştiren Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Raşit Aydın, Uğur Mumcu’yla beraber birçok ismin daha anıldığını belirterek, “Özgür, çağdaş ve laik bir Türkiye savunucusu olan ve bu uğurda canını feda eden Uğur Mumcu’yu rahmetle anıyoruz. Bugün burada aynı zamanda uygar, laik, demokratik bir ülke isteyen ve bu nedenle katledilen diğer devrim şehitlerini de anıyoruz. Cumhuriyet’in ilk devrim şehidi Kubilay başta olmak üzere 1980 öncesinde katledilen akademisyenler Orhan Yavuz; Bedrettin Cömert, Cahit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıoğlu, Bedri Karafakioğlu’nu… Kanlı cinayet şebekelerinin üzerine gittiği için aracının içerisinde 6 kurşunla öldürülen Doğan Uz’u, Milliyet Gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi’yi, 1990 öldürülen Muammer Aksoy, aynı yıl içerisinde katledilen Bahriye Üçok ile gazeteciler; Çetin Emeç, Turan Dursun’u… 1994 yılında bombalı saldırıda yaşamını yitiren Onat Kutlar’ı, 1997 yılında aracının ön camına konulan bir bomba ile katledilen Ahmet Taner Kışlalı’yı… 2001 yılında Diyarbakır öldürülen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı… 2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu’nu… 2006 yılında Danıştay saldırısında, makamında uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Mustafa Yücel Özbilgin’i anıyor ve onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi