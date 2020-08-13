'Uğur Mumcu Kültür Merkezi' Bolu'ya hayırlı olsun

Haber: N. Halid Altundal

31 Mart yerel seçimleri sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla TÜGVA’dan tahsisi geri alınan Uğur Mumcu Parkı içindeki tek katlı bina, bünyesinde oluşturulan kütüphane, açık-kapalı okuma salonları ve dinlenme alanları ile gençler için donanımlı bir kültür merkezine dönüştürüldü.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

“Uğur Mumcu Kültür Merkezi” adıyla hizmete sunulan kültür merkezi kısa sürede gençlerin uğrak noktası haline geldi. Özellikle geçmiş dönemde sadece bir grubun kullanımına sunulan bina artık her gün her görüşe mensup gençlere ev sahipliği yapıyor. Güzel gelecek hayali kuran gençler, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), KPSS, DGS, LGS gibi farklı birçok hayati sınava, kültür merkezi kütüphanesinde, ferah, sessiz ve güvenilir ortamda hazırlanıyorlar.

“HİZMET KALİTESİNİ DAHA ARTTIRMAK İSTİYORUZ”

Bolulu gençlere kapılarını açan Uğur Mumcu Kültür Merkezi ile ilgili bilgiler veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Uğur Mumcu Kültür Merkezi’mizin tadilatını tamamladık. Burası bizden önce bir vakıfa, TÜGVA’ya verilmişti. Onlardan burayı geri aldık, iç düzenlemesini yaptık. Yeni bilgisayarlarımız geldi. Burada memnuniyetle gördüm ki, öğrencilerimiz derslerine çalışıyorlar, keyifli, rahat bir ortam var. Burada TUS, hakimlik sınavlarına hazırlanan arkadaşlar var. Bizim sağlamak istediğimiz ortam buydu. İnşallah önümüzdeki dönem buradaki hizmet kalitesini daha da arttırarak, öğrencilerimizin daha konforlu şekilde ders çalışmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“O CEMAATTEN OLSUN, ŞU CEMAATTEN OLSUN GİBİ BİR AYRIMIMIZ ASLA YOK”

Farklı dünya görüşlerine mensup tüm gençleri Kültür Merkezi’ne davet eden Özcan, “Burası Türkiye’nin tüm aydınlık yüzlerine açık… Buraya gelen gençlerimize ‘sen kimsin, nasıl düşünüyorsun, dünyaya nasıl bakıyorsun?’ sorusu asla sorulmayacak. O cemaatten olsun, şu cemaatten olsun gibi bir ayrımımız da asla yok. Herkes buraya gelip ders çalışabilir. Kimseye de ‘sen buraya neden geldin?’ sorusu sorulmaz” diye konuştu.