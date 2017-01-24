Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Uğur Mumcu Parkında dün düzenlenen anma törenine CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, ADD eski Başkanı Elfaz Temiz, Baro Başkanı Ferit Atalay, CHP Kadın Kolları Başkanı Zühal Işın, çok sayıda CHP’li ve vatandaş katıldı.

Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’yu anma töreninde bir konuşma yapan ve törene ailesiyle katılan ADD Bolu Şube Başkanı Celal Arslan; “En değerli evlatlarını teröre kurban veren ülkemizde, demokrasi şehitlerini anmak artık günlere sığmıyor.

Yüz elli yılı bulan demokrasi kavgamızda, özgürlük için, demokrasi için, eşitlik için, adalet için, halkının mutluluğu için öne atılanlar, hep ölümle cezalandırıldılar. Mithat Paşalar, Namık Kemaller, Kubilaylar, Taylan Özgürler, Abdi İpekçiler, ve daha niceleri kendilerinden sonra mücadeleye atılacakların önünü kesmek, yıldırmak için katledildiler. Kimisi despot Padişahlarca, kimisi din adına ayaklanmış gericilerce. kimisi kendini devlet yerine koyan çete mensuplarınca, kimisi devlet içinde yuvalanmış karanlık güçlerce, kimisi de emperyalizmin gizli servislerince acımasızca yok edildi. Ancak hiçbir kalleş cinayet daha sonra ortaya atılan ve atılacak olanları bu kutsal mücadeleden vazgeçiremedi. Kurbanların sayısı o kadar arttı ki değerli aydınlarımızı anmak için, günler yetmedi. Haftalar yetmez oldu” diye konuştu.

KATLEDİŞİ TESADÜF DEĞİL

Daha sonra kürsüye gelen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’da, Uğur Mumcu’nun katledişinin bir tesadüf olmadığını belirterek, “Yolun sonuna geldik. Tahmine göre 2 Nisan’da yine sandığa gideceğiz ve Türkiye’nin geleceğini oylayacağız. Sandıktan Hayır çıkmazsa başta Uğur Mumcu olmak üzere bütün aydınlarımızın kemiklerini sızlatacağız. Belki de bu yaptığımız anma töreni son anma töreni de olabilir. Bunu bile yok etmeye çalışıyorlar. Görüş ayrılığımız olsa bile yüreğimizi ortaya koyma zamanı gelmiştir” dedi. Daha sonra törene katılanlar Uğur Mumcu’nun portresinin bulunduğu afişin üzerine kırmızı karanfil ve pankartları koydular.