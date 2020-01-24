Uğur Mumcu unutulmadı

Haber: Volkan Yılmaz

Uğur Mumcu Parkında düzenlenen anma törenine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anma töreninde ilk olarak Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

“BÜTÜN AYDINLANMA KAYIPLARIMIZI SONSUZ BİR ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

İlk olarak konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şube Başkanı Raşit Aydın “Uğur Mumcu’nu n öldürüldüğü 24 Ocak günü devam eden haftaya adalet ve demokrasi haftası deniliyor. Demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü savunan bu uğurda can vermiş olan bütün aydınlanma kayıplarımızı sonsuz bir şükran, minnet, özlem ve saygıyla anıyoruz. Bombalı saldırıda evlerinin önünde, otobüs duraklarında, arabalarının içinde kurşunlanarak öldürülen ve katilleri yakalanıp hak ettikleri cezaları almayan bu yurt sever insanların ortak özellikleri doğruları söylemekten, yazmaktan korkmayan Cumhuriyet’e, Atatürk’e ve devrimlerine gönülden bağlı cesur insanlar olmalarıydı. Onları katleden tetikçilerin ve aralarında ulusal, uluslararası katillerin bulunması ve yargılanmaları talebimizi tekrar ediyoruz. Onlara sesleniyoruz. Sizi unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu yıl şuanda olduğu gibi geçmişte de her yıl 24 Ocak’ta anma töreni yaptığımız bu parkın adı Uğur Mumcu parkıdır. Geçtiğimiz yıl yerel yönetimden, yerel seçimden önce Bolu Belediyesine bir dilekçe vererek bu parka Uğur Mumcu anısına bir anıt dikilmesi önerisinde bulunmuştuk. Ne yazık ki o zamanki yönetim bu dilekçemize cevap vermediği gibi, bu parktaki kafeyi de seçimden kısa bir süre önce başka bir özel gençlik vakfına kiralamıştı. Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın bu kiralamayı iptal ederek, kafeyi geri almıştır” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEYİN BİR SEBEBİ VE SONUCU VAR”

Aydın’ın ardından kürsüye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise konuşmasında; “27 yıl önce katledilen Uğur Mumcu’yu rahmet ve minnetle anıyorum. Burada her yıl bu anma etkinliklerini düzenliyoruz. Aynı konuşmaları yapıyoruz ama ben farklı bir şeye değinmek istiyorum. Bir sebep sonuç ilişkisi var. 90’lı yılların başında Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy gibi aydınlanma devrinin simge isimleri, gazeteciler katledilmeye başlandı. Faili meçhul cinayetlerle. Onların katledilmesinden sonra Türkiye’de bir yandaş basın oluşmaya başladı, sonra Cumhuriyet düşmanları bu ülkeyi maalesef yönetmeye başladı. Sonraki süreçte Ergenekon ve balyoz süreci oldu. Her şeyin bir sebebi ve sonucu var. Bu sefer devrimci, Atatürkçü subaylara dönük bir komplo yapıldı. Türk Ordu’su adeta çökertildi, arkasından da 15 Temmuz hain darbe girişimi meydana geldi. Biz o dönemin aydınlanması gerekir diyoruz. Faillerin ortaya çıkması lazım diyoruz. Yargıdan ve siyasi iktidardan bu faillerin delillendirilerek ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Eğer gerçekten o dönem aydınlanırsa, Türkiye’nin bulunduğumuz noktaya geldiğini, FETÖ’nün nasıl ortaya çıktığını, ordumuza nasıl kumpas kurulduğunu, bu devletin nasıl içerden çökertilmeye çalışıldığını da net bir şekilde göreceğiz” dedi.

“BURASINI UĞUR MUMCU GENÇLİK MERKEZİ OLARAK PLANLIYORUZ”

Yıllardır atıl durumda olan Uğur Mumcu parkında bahar ayında çalışmaların başlayacağını ve buraya Uğur Mumcu Gençlik Merkezi olarak planladıklarını belirten Başkan Özcan “Burası Uğur Mumcu Parkı yıllardır. Ama yıllardır o kadar atıl durumda bırakılmış ki, adeta isminden rahatsız olunmuş. Hatta bir dönem, Uğur Mumcu ismini de kaldırmaya çalıştılar. Ancak kanunumuzda güzel bir şey var, isim koymak için belediye meclisinin salt çoğunluğu yeterli. Ama ismi kaldırmak için 3’te 2 çoğunluk gerekiyor, Allah’tan o çoğunluğu bulup bunu başaramadılar. Burası ile ilgili baharda ilk yapmak istediğimiz çalışmaya buradan başlamak istiyoruz. Öncelikle bu parkı güzelleştirmek istiyoruz. Arka bölümde, anfi tiyatro mantığında bir çalışma olacak. Biz burayı gençlik merkezi olarak planlıyoruz. Amacımız gençlerimiz burada ders çalışabilsinler, sosyal etkinlik yapabilsinler, yaz aylarında burada çalsınlar söylesinler, birlikte vakit geçirebilsinler. Etkinlikler yapabilsinler, biz bunu çok arzu ediyoruz bunu yapmak için de kararlıyız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların yapılmasının ardından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri İlayda Sarıgül ve Bilal Öztürk tarafından, “Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi” adlı şiir okundu. Anma töreni, karanfil sunumu ile sona erdi.