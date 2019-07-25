Ukrayna Teknik Heyeti Bolu’daydı

Haber: Esra Öztürk

Ukrayna ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 9 Ocak 2013 tarihinde Ankara'da imzalanan Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması kapsamında, Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanı Fatih Ülküdür ve Orman Genel Müdürlüğü teknik ekibi ile Ukrayna Devlet Orman Kaynakları Ajansı'ndan bir heyet "Ormanların Zararlı Böceklere ve Hastalıklara Karşı Korunması Eğitimine" katılmak üzere Bolu’ya geldi.

Ukrayna Devlet Orman Kaynakları Ajansının talebi doğrultusunda gerçekleşen eğitim öncesi Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanı Fatih Ülküdür başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesine yönelik çabaları memnuniyetle karşıladığını ve kurumlar arası bilgi alış verişinin artırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıda Ukrayna Devlet Orman Kaynakları Ajansı teknik heyetine orman zararlılarıyla ilgili genel bir sunum yapıldı. Toplantı bitiminde Bölge Müdürü Hasan Keskin başkanlığında düzenlenen arazi programı gerçekleştirildi. Ukrayna Devlet Orman Kaynakları Ajansı teknik heyetine orman zararlıları ile mücadele projeleri kapsamında, Göknar Kabuk Böceği (Picyocteines curvidens) zararlısına karşı yapılan biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadele yöntemleri hakkında arazide yapılan uygulamalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Batı Karadeniz Araştırma Enstitüsü Laboratuvarında kestane dal kanserine karşı faydalı virüs üretimi ve arazide kestane ağaçlarından örnek alınması ile üretilen hypovirulentlerin ağaçlara verilmesi konusunda uygulamalı tatbikat yapıldı.

Bolu’da Abant ve Gölcük Tabiat Parklarını da ziyaret etme imkânı bulan teknik heyet yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Faydalı bir teknik gezi olduğunu belirten Ukrayna Devlet Orman Kaynakları Ajansı heyeti göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’e teşekkür ederek Bolu’dan ayrıldı.