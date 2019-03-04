Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, seçim çalışmalarını Köroğlu Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sürdürdü. Metin, lehine adaylıktan çekilen MHP’li İbrahim Doğan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve AK Parti-MHP teşkilatlarıyla birlikte gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde Bolu halkının ortak problemlerini tek tek çözeceğini söyledi.

“ULAŞIM PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ”

Ulaşım konusunun Bolu halkının ortak sorunlarından bir tanesi olduğunu belirten Metin, “İnşallah önümüzdeki dönemde bu yetkiyi devraldıktan sonra, hemen ulaşım problemini çözeceğiz. Otobüslerimizin güzergâhını, otobüslerimizin şeklini, şemailini değiştireceğiz. Bekleme süresi artık bundan sonra olmayacak. Vatandaşımız konforlu bir şekilde yolculuk yapacak. İnşallah güzergâhlarımızı da mutlaka hastane önlerinden ve belediye önünden geçmek üzere düzenleyeceğiz” dedi.

“SU FİYATLARI UCUZLAYACAK”

Diğer bir sorunun su fiyatları olduğunu belirten Metin, su fiyatlarının, memba suyunu musluklarla buluşturacak Karadere projesinin tamamlanmasıyla birlikte ucuzlayacağını tekrarlayarak, “Su paralarının pahalılığından dert yanıyor vatandaş. İnşallah bunun da çözümü hemen Karadere Suları’nı Bolu ile kavuşturmak. Bununla ilgili 25 milyonluk ödeneği biliyorsunuz Tarım ve Orman Bakanımız bize vaat etmişti. Hemen göreve gelir gelmez bu çalışmalarımızı da yapıp Karadere Suları’nı memba suyunu vatandaşımızın çeşmelerinden akıtacağız. Aynı zamanda talebi olan, suyu da ucuzlatacağız inşallah” diye konuştu.

“STADYUMUN TEMELİNİ BU YIL ATACAĞIZ”

Seçim çalışmalarında yaptığı açıklamalarda stadyum konusuna da değinen Cumhur İttifakı Adayı Fatih Metin, “Buradan bütün Boluspor taraftarlarına, Bolululara müjdelerimizi iletelim. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanımız hem Gençlik ve Spor Bakanımız ve hem de Cumhurbaşkanı Yardımcımız’ın gelişinde kendilerinin bizlere ilettikleri destek sözleriyle inşallah bu stadyumu 2019 yılı içerisinde temelini yine vatandaşımızın belirlediği yere atacağız. Çam kozalağı şeklinde tasarlanan bu projeyi inşallah Bolu’ya tüm Türkiye’ye kazandırmış olacağız. Bütün Boluspor taraftarına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.