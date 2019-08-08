Ulaşım ücretleri zamlandı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı ikinci birleşimi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ikinci gündem maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen konular görüşülerek karara bağlandı. İlk birleşimde komisyona havale edilen Özel Halk Otobüsleri ulaşım ücretlerine zam yapılması konusu gündeme geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Resmiye Kahruman, otobüs işletmecilerinin zam oranı talebini olumsuz bulduklarını ve daha düşük oranda zam kararı aldıklarını belirtti.

Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkan rapora göre 1 Eylül itibariyle geçerli olmak üzere tam biniş 2.75 liradan 2.90 liraya; indirimli biniş 1.75 liradan 1.85 liraya; tek binişlik bilet ise 3.50 liradan 3.75 liraya çıkartıldı.

Belediye Meclisinde görüşülen rapor oy birliği ile kabul edildi.